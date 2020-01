Dainik Bhaskar Jan 07, 2020, 12:34 PM IST

नेशनल डेस्क. जेएनयू (जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी) में 5 जनवरी की रात हुई हिंसा की जिम्मेदारी लेने का दावा 'हिंदू रक्षा दल' नाम के संगठन के तथाकथित अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने किया है। सोमवार रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें चौधरी ने बताया कि 'जेएनयू राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया था और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम वहां हुए हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये काम हमारे कार्यकर्ताओं ने ही किया था।' इससे पहले रविवार को कुछ नकाबपोशों ने कैंपस में घुसकर छात्रों और शिक्षकों के साथ मारपीट की थी और हॉस्टल में तोड़फोड़ की थी।

इस मामले में समाचार एजेंसी से बातचीत में सरकारी सूत्रों ने चौधरी के दावों की जांच करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि दिल्ली पुलिस ने भी उसके दावों पर संज्ञान ले लिया है। ताकि जेएनयू में हिंसा करने वाले नकाबपोशों की पहचान की जा सके। इसके लिए पुलिस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की मदद ले रही है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पिंकी चौधरी का असली नाम भूपेंद्र तोमर है, जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हमले समेत अन्य कई मामलों में जेल जा चुका है।

