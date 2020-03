Dainik Bhaskar Mar 01, 2020, 01:00 PM IST

कोलकाता. गृह मंत्री अमित शाह दो दिनों के पश्चिम बंगाल यात्रा पर हैं। रविवार को उन्होंने राजारहाट में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 29 विशेष समग्र समूह परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा एलान किया। कहा कि केंद्र सरकार ऐसी नीति तैयार कर रही है जिसके जरिए जवान कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रह सकें। इसका मॉड्यूल भी तैयार हो चुका है। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूं। शाही ने कहा कि देश की सुरक्षा में लगे सभी जवानों के परिजनों और बच्चों की सुरक्षा और सहूलियत की जिम्मेदारी हमारी है। मोदी सरकार जवानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, परिजनों को रहने के लिए हाउसिंग सुविधा, चिकित्सा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगी।

हम दुश्मन के घर में घुसकर मारना जानते हैं

शाह ने एनएसजी जवानों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं लेकिन जो हमारी शांति में दखल देंगे उन्हें उनके घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका ताजा उदाहरण है। मोदी सरकार ने जवानों को पूरी छूट दे रखी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते पूरी दुनिया में भारतीय शौर्य की तारीफ होती है।

अभी तक विदेश और रक्षा नीतियों में था घालमोल

शाह ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक जब भी कांग्रेस की सरकार रही देश की रक्षा और विदेश नीतियों में घालमोल रहा। नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह सही हुआ।

ऑपरेशन का समय कम करें, तकनीक में इजाफा की जरूरत

शाह ने एनएसजी के अफसरों को एनएसजी के विभिन्न ऑरपेशन के समय में कमी लाने के लिए कहा। बोले, इस तरह की ट्रेनिंग डिजाइन करना चाहिए जिससे जवान कम समय में दुश्मन के इरादों को फेल कर सके। जो भी आतंकवादी हमला करने के लिए आते हैं उनका लक्ष्य निर्धारित रहता है। वह ज्यादा से ज्यादा जान-माल की क्षति पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में एनएसजी के जवानों को इसे जल्द से जल्द फेल करने वाला ऑपरेशन करना चाहिए। शाह ने कहा कि इसके लिए बेहतर तकनीक का भी प्रयोग करना चाहिए।

सीएए के समर्थन में रैली को करेंगे संबोधित

देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शाह रविवार को कोलकाता में सीएए के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके जरिए शाह सीएए के खिलाफ लोगों के भ्रम को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा का आगाज भी करेंगे।

