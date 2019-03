केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले- पिछले 5 साल में हमने तीन बार अपनी सीमा के बाहर जाकर कार्रवाई की

मेंगलुरु. केंद्रीय गृह मंत्री ने शनिवार को में एक सभा को संबोधित करते हुए चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में तीन बार हमने अपनी सीमा के बाहर जाकर एयर स्ट्राइक कर कामयाबी हासिल की है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनमें से दो की जानकारी तो वे देंगे, लेकिन तीसरी के बारे में नहीं बताएंगे। इस दौरान उन्होंने में हुई दोनों स्ट्राइक का जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि वे तीसरी स्ट्राइक के बारे में क्यों नहीं बता रहे। बता दें कि मोदी सरकार में भारत ने में एक बार और दो बार घुसकर पाकिस्तान के साथ लगी एलओसी को पार करते हुए स्ट्राइक की है।

रैली में राजनाथ ने किया ये खुलासा...

- कर्नाटक के मेंगलुरु में एक सभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह बोले, 'पिछले 5 वर्षों में तीन बार अपनी सीमा के बाहर जाकर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक कर कामयाबी हासिल की है। दो की जानकारी आपको दूंगा, तीसरी की नहीं दूंगा।'

- उन्होंने कहा, 'एक बार पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी में नींद में सो रहे हमारे 17 जवानों की जान ले ली थी। इसके बाद हमारी सेना ने उन्हें जवाब देने के लिए जो किया उसके बारे में आपको पता है। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया था।'

- इसके बाद दूसरी एयर स्ट्राइक हमने पुलवामा हमले के बाद की। लेकिन तीसरी एयर स्ट्राइक के बारे में मैं आपको नहीं बताउंगा। अपने भाषण के दौरान राजनाथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादी ठिकाने बने रहेंगे तो आतंकी देश को उसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पडेगी।

दो के बारे में बताया, तीसरी पर रहे चुप

- राजनाथ सिंह का इशारा भारतीय सेना द्वारा साल 2016 में पाकिस्तान में की गई सर्जिकल स्ट्राइक और हाल ही में वायुसेना द्वारा बालाकोट में की गई एयर स्ट्राइक की ओर था। बता दें कि भारत ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के कब्जे वाले में जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए करीब 300 आतंकियों का सफाया कर दिया था।

- इससे पहले भारतीय सेना ने उरी में हुए आतकंवादी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 की रात को एलओसी पार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस दौरान सेना ने वहां 38 आतंकवादी मार गिराए थे, साथ ही आतंवादियों के 7 ठिकाने भी नष्ट कर दिए थे।

- भारतीय सेना ने तीसरी स्ट्राइक जून, 2015 में नागा उग्रवादियों के खिलाफ की थी। तब उग्रवादियों ने भारत की सीमा में घुसकर 18 भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में सर्जिकल ऑपरेशन किया था।

- करीब 40 मिनट चले इस सर्जिकल ऑपरेशन में 38 नागा उग्रवादियों को मौत के घाट उतारकर सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया था। हालांकि राजनाथ ने अपने भाषण में सिर्फ दो स्ट्राइक का ही जिक्र किया। वो दो स्ट्राइक कौन सी हैं ये भी उन्होंने नहीं बताया।

#WATCH Union Home Minister Rajnath Singh at a public rally in Mangaluru: Pichle 5 varsho mein, teen baar apni seema ke bahar jaa kar hum logon ne air strike kar kaamyaabi haasil ki hai. Do ki jaankari apko dunga, teesri ki nahi dunga. #Karnataka pic.twitter.com/NZKeJPulrS