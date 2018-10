रिजिजू ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर उन्हें मनाती बेटी का वीडियो और स्कूल के गलियारे में बैठे एक फोटो शेयर की। ट्वीट किया, ''आखिरकार, गैंडपेरेंट्स डे के लिए पहली बार बेटी के स्कूल जा पाया। वह काफी उत्सुक थी।''

This is how my little daughter convinced me to attend her school's "Grandparents Day" for the first time. pic.twitter.com/ZaIt3y658D