डेटा इंटेलीजेंस डेस्क. 30 जून को सुबह 11 बजे एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी 'मन की बात' करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीटर पर जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 को डायल कर अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा सकता है। आप MyGov के जरिए भी अपनी बात पीएम तक पहुंचा सकते हैं।

For the #MannKiBaat this month, dial the toll-free number 1800-11-7800 to record your message.



You could also write on the MyGov Open Forum and pen your inputs.



Looking forward to a great interaction. https://t.co/MMDTeO1N5x