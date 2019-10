Dainik Bhaskar Oct 26, 2019, 09:41 AM IST

हैदराबाद. ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करने वाले एजेंट ने शुक्रवार को एक युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिकायतकर्ता मुदस्सिर ने दावा किया कि अजय कुमार नामक ग्राहक ने सिर्फ इसलिए खाने का ऑर्डर लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं। बकौल मुदस्सिर, अजय ने खासतौर पर हिंदू डिलीवरी बॉय भेजने को कहा था।

शिकायत के मुताबिक, मुदस्सिर जब खाना लेकर पहुंचे तो अजय ने लेने से इनकार कर दिया। हालांकि, जिस रेस्त्रां को खाने का ऑर्डर दिया गया था, वह मुस्लिम द्वारा संचालित है। अजय ने ऑर्डर में लिखा था, ‘‘मसाले बहुत कम होने चाहिए। कृपया हिंदू डिलीवरी बॉय को ही भेजें। मेरे द्वारा सभी रेटिंग इसी आधार पर दी जाएगी।’’ पुलिस इंस्पेक्टर पी श्रीनिवास ने कहा- हमें शिकायत मिली है। हम अभी जांच करके ग्राहक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं।

ग्राहक ने पार्सल लेने से मना कर दिया

अमजद उलाह खान ने ट्वीट किया, ‘‘ग्राहक ने चिकन-65 का ऑर्डर दिया था। उन्होंने हिंदू डिलीवरी बॉय भेजने का आग्रह किया था, लेकिन डिलीवरी कंपनी स्विगी ने मुस्लिम को भेज दिया और ग्राहक ने पार्सल लेने से मना कर दिया।’’

Mudassir Suleman the Swiggy delivery boy who was assaulted for being a Muslim by a Hindu Customer was assured by @shoshalibanda of necessary action against the hate monger Ajay Kumar. /4 @hydcitypolice pic.twitter.com/YIeUHuamxX