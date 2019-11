Dainik Bhaskar Nov 11, 2019, 01:29 PM IST

हैदराबाद. तेलंगाना के काचीगुड़ा स्टेशन पर दो ट्रेनें आपस में भिड़ गईं। अधिकारियों के मुताबिक, सिकंदराबाद- फलकनुमा एमएमटीएस लोकल ट्रेन स्टेशन पर खड़ी कुर्नूल सिटी-सिकंदराबाद हुंड्री एक्सप्रेस से टकरा गई। इस दुर्घटना में हुंड्री एक्सप्रेस के 4 कोच और एमएमटीएस के 3 कोच पटरी से उतर गये। हादसे में 12 लोग घायल हुए। कई यात्री पहले ही टक्कर की आशंका से लोकल ट्रेन से कूद गए थे।



अधिकारियों का कहना है कि सिग्नल सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई थी। इसकी वजह से लोकल ट्रेन का ट्रैक बदल गया और वह स्टेशन पर खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस से टकरा गई। ट्रेन की स्पीड धीमी होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, हादसे में एमएमटीएस के मोटरमैन (ड्राइवर) समेत रेल क्रू के 3 सदस्य घायल हो गए। मोटरमैन के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया- रेल प्रशासन घायलों तक मदद पहुंचाने में जुटा है।

Received the tragic news of the train accident in Hyderabad & immediate instructions have been given to the authorities for assistance & monitoring.



Railway administration is extending assistance & have made arrangements for the treatment of the injured at the accident site.