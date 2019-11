महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने साजिश के तहत पीड़िता का टू-व्हीलर पंक्चर किया था

Dainik Bhaskar Nov 30, 2019, 02:11 PM IST

नेशनल डेस्क. तेलंगाना में 22 साल की महिला डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में देशभर में गुस्सा देखा जा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए चारों आरोपियों को जल्द कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे से जुड़े #RIPHumanity #PunishRapistsInPublic #HangRapists जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स दोषियों को दर्दनाक तरीके से मौत की सजा देने की मांग रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। लोग इस बात को लेकर भी गुस्सा जता रहे हैं कि निर्भया केस के इतने साल बाद भी उसके दोषियों को सजा नहीं मिल सकी है, वहीं दूसरी ओर कानून का डर नहीं होने से रेप की वारदातें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।

इस घटना को लेकर आम लोगों के साथ-साथ बड़ी हस्तियों में भी काफी नाराजगी है। प्रसिद्ध उद्योगपति और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से लेकर कई राजनीतिक हस्तियों और फिल्मी सितारों ने भी इस घृणित वारदात को लेकर अपना गुस्सा जताया। महिंद्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इस केस को लेकर मेरे अंदर भी सदमा, दुखा और नाराजगी है। मैं ये समझना चाहता हूं कि यौन उत्पीड़न और हिंसा की इस संक्रामक महामारी को हम पूरे देश में किस तरह से रोक सकते हैं। हममें से हर शख्स महिला और बच्चों को किस तरह दरिंदों से सुरक्षित महसूस करा सकता है। मुझे ऐसे विचार चाहिए, जो हम सभी को ज्यादा जवाबदेह बनाने में मदद करें।'

Take my shock, sadness & anger as a given. I want to understand how we can, throughout this country, prevent this epidemic of sexual depravity & violence. How can each one of us make women & children feel safe from predators? I want ideas which help us all be more accountable... https://t.co/CJlhMmJjAD — anand mahindra (@anandmahindra) November 30, 2019



विश्वास ने लिखा- जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है?

प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी इस मुद्दे को लेकर अपनी नाराजगी जताई। टेलीविजन एंकर समीर अब्बास के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए विश्वास ने लिखा, 'वर्षों-वर्ष, दशकों-दशक, कुछ नहीं सीखा हमने, कुछ नहीं किया हमारी व्यवस्था ने ! हमें अधिकार ही नहीं बेटियों जैसी पवित्र ईश्वरीय परिभाषा को स्वीकारने का ! हर बार वही चीख, वही वहशीपन, वही ग़ुस्सा और कुछ समय बाद वही बेशर्म खामोशी ! जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है ?'

वर्षों-वर्ष, दशकों-दशक, कुछ नहीं सीखा हमने, कुछ नहीं किया हमारी व्यवस्था ने ! हमें अधिकार ही नहीं बेटियों जैसी पवित्र ईश्वरीय परिभाषा को स्वीकारने का ! हर बार वही चीख, वही वहशीपन, वही ग़ुस्सा और कुछ समय बाद वही बेशर्म खामोशी ! जिन्हें नाज़ है हिंद पर वो कहाँ है ?😡😡😢👎 https://t.co/oU8mBZrZJD — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) November 29, 2019

अक्षय ने लिखा- हमें सख्त कानूनों की जरूरत

फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'चाहे वो हैदराबाद में #प्रियंका रेड्डी हो, तमिलनाडु में #रोजा हो या रांची में कानून की छात्रा के साथ हुआ गैंगरेप हो। हम समाज के तौर पर असफल होते दिख रहे हैं। दिल दहला देने वाले #निर्भया केस को हुए सात साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे नैतिकता के कपड़े अब भी तार-तार हो रहे हैं। हमें सख्त कानूनों की जरूरत है।'

Whether it is #PriyankaReddy in Hyderabad, #Roja in Tamil Nadu or the law student gangraped in Ranchi,we seem to be losing it as a society. It has been 7 yrs to the gut-wrenching #Nirbhaya case & our moral fabric continues to be in pieces.We need stricter laws.This needs to STOP! — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 29, 2019



अभिषेक बच्चन ने पूछा- ये कब रुकेगा?

अभिषेक बच्चन ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ये कब जाकर रुकेगा??? #डॉप्रियंकारेड्डी के बारे में पढ़कर मन खराब हो गया। उनके परिवार और करीबी लोगों के लिए प्रार्थना। हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए। कुछ कदम तो उठाना ही होगा, वो भी तेजी से।'

When will this stop???

Sickened to read about #DrPriyankaReddy

Prayers with her family and near & dear ones. We can’t and we mustn’t go on like this. Something has to be done. And fast!!! #RIPPriyanakaReddy — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) November 29, 2019



रंगोली ने लिखा- दोषियों को जिंदा जला देना चाहिए

एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली ने अपने ट्वीट में दोषियों को जिंदा जलाते हुए सजा देने की मांग की। उन्होंने लिखा, 'इन राक्षसों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए ताकि पूरा देश देख सके। एक डॉक्टर रात की शिफ्ट में इसलिए काम करता है क्योंकि वे जीवन बचा रहे हैं। जान बचाने के बदले किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। इन कसाइयों को जिंदा जला दिया जाना चाहिए।'

These demons should be burnt alive and for entire nation to see, a doctor works night shifts cos they are saving lives. No one should be killed for saving lives, these butchers should be burnt alive https://t.co/yWA5tYA0vq — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) November 29, 2019

What those men did to #Priyanka_Reddy is another dark reminder of how unsafe we’ve allowed our society to become by not delivering swift and telling justice in these cases..!

Heart goes out to her family in their hours of unimaginable grief. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 29, 2019

Gangraped & then burnt alive!!



The punishment to four accused should be-BURN till death #Priyanka_Reddy — Kanchan Srivastava (@Ms_Aflatoon) November 29, 2019

This government failed to protect us.😢😢

No action has taken against Nirbhaya rapist till now.

How strict this gov is in a Traffic violation, but when it comes to women's security, it becomes silent.

These heinous criminals should be given the death penalty.#RIPHumanity pic.twitter.com/n5xYua2JRQ — Harshal Joshi (@Harshal88007331) November 30, 2019

#Priyanka_Reddy #RIPHumanity

4 Chilling incidents of brutality against women in day to shake the conscience of the nation

Unless stringent punishment is meted out to perpetrators, the vicious cycle will go on #प्रियंका_रेड्डी #बलात्कार_की_सजा_फांसी #PunishRapistsInPublic pic.twitter.com/tP8NaaPtxN — Geetika Swami (@SwamiGeetika) November 30, 2019

#RIPHumanity

What happening in INDIA...

THIS IS THE SITUATION IN THE GREAT INDIA pic.twitter.com/tvf2150A8z — Ganesh Sadagala (@Ganesh49549068) November 30, 2019