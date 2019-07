Dainik Bhaskar Jul 27, 2019, 09:56 PM IST

गाजियाबाद. अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग की एएच-64ई अपाचे गार्जियन अटैक हेलिकॉप्टर की पहली खेप शनिवार को भारतीय वायु सेना के हिंडन एयरबेस पहुंच गई। इसे बाद में वायु सेना के ही पठानकोट एयरबेस लाया जाएगा। यह अपाचे हेलिकॉप्टर मी-35 हेलिकॉप्टर की स्थान लेगी।

AH-64E Apache Guardian Attack Helicopters will be sent to Indian Air Force (IAF) Pathankot airbase from IAF Hindon Airbase for official induction into the IAF and replace the Mi-35 choppers stationed there. https://t.co/guXglAjVNS