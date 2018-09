इससे पहले गुरुवार सुबह वायुसेना ने कुल्लू में 9 लोगों का रेस्क्यू किया। इनमें तीन जर्मन नागरिक भी शामिल थे। वायुसेना के मुताबिक, लाहौल वैली में रेस्क्यू के लिए 2 चेतक हेलीकॉप्टर लगे हैं। करीब 500 लोग सूरज ताल झील और जिंगजिंग बार इलाके में फंसे हैं।



Update on Rescue Ops in Kullu , Himachal - The rescue ops started today at day break. The ALH rescued 06 people from a camp near Sarachu & 03 German Nationals from Patsio.



01x ALH & 01x MLH are airborne & looking for stranded people.#SavingLives#HimachalRains pic.twitter.com/lQTzbPy7Ct