ईटानगर. वायुसेना की टीम दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की जांच में जुटी है। गुरुवार को वायुसेना ने कहा कि टीम को दुर्घटना स्थल से किसी भी व्यक्ति के जिंदा न होने के सबूत मिले। विमान में 8 क्रू मेंबर समेत 13 लोग सवार थे। इन सभी के परिवारों को सूचना दे दी गई है। वायुसेना ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है।

#Update on #An32 crash: Eight members of the rescue team have reached the crash site today morning. IAF is sad to inform that there are no survivors from the crash of An32.