May 31, 2020

नई दिल्ली. मौसम विभाग ने रविवार को फिर दावा किया कि मानसून अब तक केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग के एम मोहपात्रा ने कहा कि हम लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। हम हमारे पहले के अनुमान के साथ है कि मानसून एक जून के बाद आने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। इससे पहले, निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने शनिवार को दावा किया कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। दरअसल, केरल के दक्षिण तटीय इलाकों और लक्षद्वीप में तीन दिन से बारिश हो रही है।

मोहमात्रा ने कहा कि साउथईस्ट अरेबियन सी और लक्षद्वीप में आज कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। हमें उम्मीद है कि कल यह बढ़ जाएगा और इसके एक दिन बाद यह साइक्लोन में बदल जाएगा। यह उत्तर की ओर बढ़ेगा और गुजरात के करीब पहुंचेगा। इसके बाद, 3 जून को महाराष्ट्र तट पर पहुंचेगा।

मौसम विभाग ने कहा शनिवर को कहा था कि यह मानसून-पूर्व की बारिश है और एक या दो जून को मानसून केरल तट से टकराएगा। शनिवार को यह मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र में सक्रिय है और लगातार दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर की बढ़ रहा है तथा परिस्थितियां मानसून के अनुकूल बनी हुई हैं।

स्काईमेट का कहना है कि मानसून आ गया

प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट ने शनिवार को दावा किया थअ कि 30 मई (शनिवार) को मानसून केरल के तट से टकरा गया।

#JUSTIN Southwest #Monsoon2020 finally arrived on the mainland of India, #Monsoon arrived on Kerala before the actual onset date. All the onset conditions including rainfall, OLR value, wind speed, etc are met. Finally, the 4-month long festival begins for Indian. #HappyMonsoon