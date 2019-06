Dainik Bhaskar Jun 24, 2019, 07:26 AM IST

बाड़मेर. राजस्थान के बाड़मेर में रविवार शाम रामकथा के दौरान आंधी-बारिश से पंडाल गिर गया। हवा की रफ्तार 80 से 100 किमी/घंटा थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा जख्मी हैं। हादसा बालोतरा के जसोल कस्बे में हुआ। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव समेत पांच उच्च अधिकारियों की एक टीम गठित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों को 5-5 लाख और घायलों को 2 लाख रु. तक की आर्थिक मदद का ऐलान किया।

डीएम हिमांशु गुप्ता ने बताया कि पंडाल में एक हजार से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे। माना जा रहा है कि ज्यादातर लोगों की मौत पंडाल में करंट फैलने से हुई।

हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथावाचक मुरलीधर लोगों से पंडाल खाली करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि, कुछ ही सेकंड्स में पूरा पंडाल गिर जाता है। स्थानीय लोगों ने कई घायलों को निजी वाहनों से अस्पताल पहुंचाया।

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताया

Collapse of a ‘Pandaal’ in Rajasthan’s Barmer is unfortunate. My thoughts are with the bereaved families and I wish the injured a quick recovery: PM @narendramodi