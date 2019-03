चुनाव से पहल लोगों का ध्यान खींचने के लिए उम्मीदवार का अजीब तरीका, खास बर्तनों को साथ लेकर पहुंचा नामांकन भरने

नेशनल डेस्क ( ). लोकसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे देश में देखने को मिल रही है और हर रोज चुनाव से संबंधित रोचक खबरें लोगों को देखने को मिल रही हैं। कई उम्मीदवार लोगों का ध्यान खींचने के लिए कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को चेन्नई में एक उम्मीदवार बर्तन में 25 हजार रुपए के सिक्के भरकर नामांकन दाखिल करने पहुंच गया। जिसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी और लोग हैरान रह गए।

निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार...

- सिक्के लेकर नामांकन भरने पहुंचे उम्मीदवार का नाम कुप्पलजी देवदास है, जो कि बतौर निर्दलीय चुनाव में खड़े हो रहे हैं। वो चेन्नई के दक्षिणी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं।

- कुप्पलजी ने चुनाव से पहले जमानत के तौर पर ये सिक्के जमा किए हैं। वे कड़ाही और धातु के अन्य बर्तनों में सिक्के भरकर पर्चा भरने के लिए पहुंचे थे।

- जमानत भरने के लिए जरूरी 25 हजार रु की रकम को वो 10, 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के के रूप में लेकर पहुंचे थे। में 39 लोकसभा सीटों पर 18 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है।

Chennai: Kuppalji Devadoss an independent candidate filed his nomination for Chennai South parliamentary constituency by paying his election security deposit in coins. #TamilNadu #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/c5H8wJY8Rf