Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 06:20 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) को एक पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश की। उनकी मजहबी पहचान से जुड़े सवाल किए। लेकिन, हसनैन ने उसको माकूल जवाब देते हुए समझा दिया कि भारत धर्म निरपेक्ष देश क्यों है। अब हसनैन का इस पाकिस्तानी को दिया जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अता 1974 से 2013 तक सेना में रहे हैं।

मुस्लिम होने पर सवाल

पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल से उनकी धार्मिक पहचान को लेकर न सिर्फ सवाल पूछा बल्कि तंज भी कसा। पाकिस्तानी ने लिखा, “मैंने एक लेख में पढ़ा कि कैसे आपको मुस्लिम होने की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। बावजूद इसके कि आपने देश की सेवा की है। यह जानकार दुख होता है।”

हसनैन का जवाब, लाजवाब

पाकिस्तानी की इस हरकत पर पूर्व भारतीय फौजी अफसर ने जो जवाब दिया वो लाजवाब कर देने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने कहा, “मेरे लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि, मेरे 99 फीसदी दोस्त हिंदू, सिख और ईसाई हैं। जिस टुकड़ी का मैं नेतृत्व करता था, उसके 100 फीसदी सैनिक हिंदू थे। इसके बावजूद मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि मेरे देश ने मुझे मुस्लिम रहने दिया।”

Don't feel sorry because 99% of my friends are Hindu, Sikh and Christian. 100 % of my troops were Hindu. Yet I remain Muslim because my nation lets me be a Muslim. https://t.co/bU8xLASlws