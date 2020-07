दैनिक भास्कर Jul 06, 2020, 09:46 PM IST

लद्दाख. बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) ने रिकॉर्ड समय में लेह के पास 3 पुलों को बनाया है। इन्हीं पुलों के जरिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर भारत-चीन में चल रहे टकराव के दौरान सेना के टैंकों को सीमा तक आसानी से पहुंचाने मदद मिली थी। बीआरओ के एक अधिकारी ने बताया कि हमने इन पुलों को एनएच-1 के केएम-397 पर तैयार किया है। इन्हें रिकॉर्ड 3 महीने में बनाया गया है।

Ladakh: Border Road Organisation has built 3 bridges near Leh which facilitated Army's tank movement during stand-off along Line of Actual Control. B Kishan, a BRO officer, says, "We built a bridge at KM 397 on NH-1 in record 3 months. It's capable of carrying any sort of load." pic.twitter.com/7VePtjrdW3