दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 04:50 PM IST

नई दिल्ली. गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प के बाद अब यहां दिन ब दिन हालात ठीक हो रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के सूत्रों के हवाले से गुरुवार को बताया कि हॉट स्प्रिंग (पेट्रोलिंग पॉइंट-17) पर भारत और चीन का डिसइंगेजमेंट पूरा हो चुका है। इसी के साथ पीपी-14, पीपी-15 और पीपी-17 पर दोनों सेनाओं का डिसइंगेजमेंट अब पूरा हो चुका है।

सूत्रों के मुताबिक, लद्दाख में फिंगर एरिया से भी चीनी सेना लगातार पीछे हट रही है। यह प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी।

