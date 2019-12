Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 01:06 PM IST

नई दिल्ली. मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का समर्थन करने के लिए सोमवार को सोशल मीडिया कैम्पेन शुरू किया। इसके विरोध में ट्विटर पर #IndiaDoesNotSupportCAA कैम्पेन शुरू हो गया है। भारत में सोमवार रात से ही यह ट्विटर ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर-1 बना हुआ है। वहीं, दुनियाभर में चौथे स्थान पर है। मंगलवार सुबह तक 24 घंटे में #IndiaDoesNotSupportCAA हैशटैग के साथ 6 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इस कानून का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया #IndiaSupportsCAA कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने कहा- यह शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है और इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। उन्होंने सीएए पर जग्गी वासुदेव का 22 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया।

#IndiaSupportsCAA because CAA is about giving citizenship to persecuted refugees & not about taking anyone’s citizenship away.



Check out this hashtag in Your Voice section of Volunteer module on NaMo App for content, graphics, videos & more. Share & show your support for CAA..