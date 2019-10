Dainik Bhaskar Oct 05, 2019, 12:37 PM IST

नई दिल्ली. अमेरिका से बातचीत विफल होने के बाद आतंकी संगठन तालिबान पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। अफगानिस्तान सरकार पाकिस्तान के इस कदम से सख्त नाराज है। दूसरी तरफ, भारत ने कहा कि वो इस बातचीत पर करीबी और पैनी नजर रख रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात पर हैरानी जताई कि जिस देश (अफगानिस्तान) का यह मसला है, उसको ही बातचीत से दूर रखा जा रहा है। बता दें कि गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तालिबानी नेताओं से मुलाकात की थी। उनके गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर अब भी वायरल हो रहा है।

आतंकियों से मिलने कुरैशी बेकरार

तालिबानी नेता गुरुवार को इस्लामाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की। कुरैशी आतंकी संगठन के नेताओं के स्वागत के लिए विदेश मंत्रालय के मेन गेट पर मौजूद थे। सभी नेताओं से गले मिले। गर्मजोशी भरी इन तस्वीरों पर वर्ल्ड मीडिया की नजर थी। जल्द ही यह तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए। खबर तो यहां तक आई कि तालिबानी नेता प्रधानमंत्री इमरान से भी मिले लेकिन सरकारी सूत्रों ने इसका खंडन कर दिया।

