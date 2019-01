ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचने के बाद न्यूजीलैंड दौरे पर भारत, यहां सात में से सिर्फ एक वनडे सीरीज जीती है टीम इंडिया

नेशनल डेस्क. दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद इंडियन टीम का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से है। टीम को दौरे पर वनडे और टी-20 सीरीज खेलनी है। 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 23 जनवरी से होगी। पहला मैच नेपियर में सुबह 7.30 बजे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ने टी-20 सीरीज 1-1 से बराबर की और टेस्ट, वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

- वनडे सीरीज के बाद 3 मैचों की टी-20 सीरीज की शुरुआत वेलिंगटन में 6 फरवरी को होगी। इसके बाद दूसरा मैच 8 फरवरी को ऑकलैंड और तीसरा मैच 10 फरवरी को हैमिल्टन में खेला जाएगा।

इंडिया-यूजीलैंड दौरे का पूरा शेड्यूल :

मैच /मैदान /समय (भारतीय)

भारत Vs न्यूजीलैंड, पहला वनडे /नेपियर /23 जनवरी, सुबह 7.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे /माउंट मोनुनगाई /26 जनवरी, सुबह 7.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे /माउंट मोनुनगाई /28 जनवरी, सुबह 7.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, चौथा वनडे /हैमिल्टन /31 जनवरी, सुबह 7.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, 5वां वनडे /वेलिंगटन /3 फरवरी, सुबह 7.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, पहला T20 /वेलिंगटन /6 फरवरी, दोपहर 12.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, दूसरा T20 /ऑकलैंड /8 फरवरी, दोपहर 11.30 बजे

भारत Vs न्यूजीलैंड, तीसरा T20 /हैमिल्टन /10 फरवरी, दोपहर 12.30 बजे

न्यूजीलैंड में भारत ने सात में से एक वनडे सीरीज जीता है : भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 8वीं बार वनडे सीरीज खेलेगी। इनमें से चार सीरीज न्यूजीलैंड ने जीते हैं, दो ड्रॉ रही और एक भारत ने जीता। हालांकि भारत और न्यूजीलैंड ने अब तक 13 बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेली हैं। इनमें से सात सीरीज भारत ने जीते हैं। न्यूजीलैंड ने चार वनडे सीरीज जीते हैं, जबकि दो ड्रॉ रही हैं। लेकिन न्यूजीलैंड में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।

ऐसी रहेगी टीम :

#भारत - विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, शुभमन गिल, एमएस धोनी, विजय शंकर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।

#न्यूजीलैंड - केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, डग ब्रेसवेल, रॉस टेलर, कॉलिन डि ग्रैंडहोम, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम, कॉलिन मुनरो, हेनरी निकोल्स, मिचेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी।