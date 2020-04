दैनिक भास्कर Apr 16, 2020, 02:52 AM IST

नई दिल्ली/ गुजरात. भारत ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें कहा गया था कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोनावायरस के मरीजों को धार्मिक आधार पर अलग-अलग रखा गया।विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ से कहा है कि वह भारत सरकार की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को धार्मिक रंग देने की कोशिश न करे।

इस बीच, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि यूएससीआईआरएफ भारत में कोविड-19 के लिए तय किए गए मेडिकल प्रोटोकॉल पर गुमराह करने वाली रिपोर्ट फैला रहा है। गुजरात सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अस्पताल में कोरोना मरीजों को धार्मिक आधार पर अलग-अलग नहीं रखा गया है

इधर, गुजरात सरकार अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट को पहले ही निराधार बता चुकी है। सिविल अस्पताल के सर्जन जीएच राठौड़ ने एक बयान जारी कर कहा-कुछ अखबारों में छपी खबर में मेरे बयान को गलत तरह से समझा है कि हमने मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग वार्ड बनाए हैं। यह रिपोर्ट झूठी और निराधार है और मैं इसकी निंदा करता हूं।

गुजरात में अब तक कोरोना संक्रमण के 766 मामले सामने आ चुके हैं। अकेले बुधवार को राज्य में 127 नए केस आए। इसमें से अकेले 88 नए मरीज अहमदाबाद में मिले। बुधवार को राज्य में कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में मृतकों का आंकड़ा 33 हो गया।

The news which has appeared in some dailies has misquoted me, that "we have made separate wards for Muslims & Hindus." This report in my name is false and baseless and I condemn it: Professor GH Rathod, Surgeon, Civil Hospital, Asarwa in Ahmedabad. #Gujarat #COVID19 pic.twitter.com/yRfNcj5WFo