श्रीनगर में फंसे हुए थे सैकड़ों स्टूडेंट्स, एग्जाम नहीं दे पाने की हो रही थी टेंशन, मदद के लिए फिर आगे आई सेना

श्रीनगर. के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए भीषण आतंकी हमले से चंद दिन पहले भारतीय सेना ने एक ऐसा काम किया था, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। ने 319 स्टूडेंट्स को गेट (GATE) की परीक्षा देने के लिए श्रीनगर से तक एयरलिफ्ट करते हुए पहुंचाया था। सेना ने सिर्फ स्टूडेंट्स की मदद ही नहीं कि बल्कि फंसे हुए आम नागरिकों को भी निकाला। दरअसल भारी बर्फबारी की वजह से उस वक्त हाईवे बंद पड़ा हुआ था, जिसके बाद स्टूडेंट्स की परेशानी को देखते हुए सेना ने ये कदम उठाया।

C-71 ग्लोबमास्टर विमान का किया इस्तेमाल...

- GATE यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की परीक्षा 10 फरवरी को हुई थी। जम्मू-कश्मीर के कई स्टूडेंट्स ने परीक्षा देने के लिए सेंटर के रूप में जम्मू को चुना था। भारी बर्फबारी की वजह से जहां जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद पड़ा हुआ था, वहीं सारी फ्लाइट्स भी रद्द थीं।

- ऐसे में स्टूडेंट्स के सामने बड़ी मुश्किल आ गई थी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रशासन को स्टूडेंट्स की मदद करते हुए उन्हें जम्मू तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासन ने इस मामले में भारतीय सेना से मदद मांगी। वायुसेना ने तुरंत स्पेशल विमान का इंतजाम करते हुए 8 और 9 फरवरी को 319 लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए श्रीनगर से जम्मू पहुंचाया।

- इस काम के लिए IAF ने अपने स्पेशल C17 ग्लोबमास्टर कार्गो विमान की मदद ली और उसी के जरिए परीक्षा देने आए छात्रों समेत बर्फबारी की वजह से फंसे हुए लोगों को जम्मू तक पहुंचाया। एयरफोर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि इस दौरान 189 स्टूडेंट्स और 170 आम नागरिकों को श्रीनगर से जम्मू तक एयरलिफ्ट किया।

- उड़ान के दौरान C17 ग्लोबमास्टर की रक्षा के लिए उसके आसपास दो फाइटर जेट विमान भी उड़ रहे थे। एग्जाम देकर निकले छात्रों का कहना था कि भारतीय वायु सेना की तरफ से की गई इस मदद को वे कभी नहीं भूलेंगे। ये उनके लिए जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगार एग्जाम बन गया।

- एयरफोर्स ने सोशल मीडिया एक पोस्ट के जरिए जब अपने इस काम के बारे में बताया, तो इस बारे में जानकर लोगों को बेहद खुशी हुई। एकबार फिर आम लोगों की मदद करते हुए सेना ने सबका दिल जीत लिया। लोगों ने सेना की तारीफ में तरह-तरह के कमेंट्स करते हुए उसका हौंसला बढ़ाया।

#NationFirst : A C-17 Globemaster of Indian Air Force airlifted 189 students of J&K, stranded due to heavy snowing for GATE exam from Srinagar to Jammu on 08 Feb 19. pic.twitter.com/FM4XTnqVor