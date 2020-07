दैनिक भास्कर Jul 07, 2020, 12:00 PM IST

लेह. भारतीय वायुसेना लद्दाख में चीन सीमा पर लगातार ताकत दिखा रही है। अब उसने रात में भी गश्त तेज की है। सोमवार रात फॉरवर्ड एयरबेस पर मिग-29 एयरक्रॉफ्ट और चिनूक, अपाचे हेलिकॉप्टर से निगरानी की गई। इससे पहले तीन दिन पहले भी यहां सुखोई-30, एमकेआई और मिग-29 फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी।

ग्रुप कैप्टन ने कहा- रात का ऑपरेशन हैरान करता है

इस मौके पर सीनियर फाइटर पायलट और ग्रुप कैप्टन ए राठी ने कहा कि रात के ऑपरेशन में चौंकाने का भाव होता है। भारतीय वायुसेना आधुनिक संसाधनों और हौसले से भरे जवानों के साथ हर हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार है।

#WATCH Night operations have inherent element of surprise. IAF is fully trained&ready to undertake entire spectrum of ops in any environment with help of modern platforms&motivated personnel:Group Captain A Rathi, senior fighter pilot at a forward air base near India-China border pic.twitter.com/sCc5tJdz8Q