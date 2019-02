मीडिया रिपोर्ट: बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी फाइटर जेट, बम भी गिराए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने खदेड़ा

नेशनल डेस्क. जम्मू-कश्मीर के नौशेरा सेक्सर और राजौरी में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट ने घुसपैठ कोशिश की है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद उन्होंने वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स की ओर भारतीय सीमा में बम गिराने की भी खबर है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इंडियन एयरफोर्स अलर्ट, दिल्ली में अलर्ट

- पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की जवाब में इंडियन एयरफोर्स अलर्ट पर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट का रनवे खाली करा लिया गया है। श्रीनगर से जाने वाली सभी हवाई सेवाओं को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जम्मू, लेह, श्रीनगर, में एयरपोर्ट को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा सभी बॉर्डर के साथ बड़े शहरों को भी अलर्ट कर दिया गया। आशंका है कि आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं।

मेजर जनरल गफूर ने दावा किया है कि इंडियन एयफोर्स ने बुधवार सुबह एलओसी क्रॉस करने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने दो इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। एक एयरक्राफ्ट पीओके में गिरा है। जबकि दो भारत के कश्मीर में गिरा है। गफूर ने दावा किया है कि उन्होंने एक भारतीय पायलट भी अरेस्ट कर लिया है।

Major General A Ghafoor, DG ISPR, Pak Army: In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down 2 Indian aircraft inside Pak airspace. 1 aircraft fell inside AJ&K, other fell inside IOK. 1 Indian pilot arrested by troops on ground,2 in area pic.twitter.com/drXPdWXYfh — ANI (@ANI) February 27, 2019

बड़गाम में MI 17 क्रैश

इधर बड़गाम में भारतीय वायुसेना का MI 17 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये एक ट्रांसपोर्ट चॉपर था। इसमें मौजूद दो पायलट शहीद हो गया है और एक नागरिक की मौत हो गई है।

#SpotVisuals: Police on military aircraft crash in Jammu & Kashmir's Budgam, say, "Two bodies have been found at the crash site." pic.twitter.com/Tg2uFeJjdW — ANI (@ANI) February 27, 2019

#Visuals from the crash site of a military aircraft in Jammu & Kashmir's Budgam. pic.twitter.com/9mc3BZTgCQ — ANI (@ANI) February 27, 2019

न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में गिराए गए बम की फोटोज जारी की हैं।