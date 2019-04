एफ-16 फाइटर जेट पर पकड़ा गया पाकिस्तान का झूठ, पहली बार भारत ने दिए तस्वीरों के साथ सबूत

नेशनल डेस्क, । ने एक बार फिर पाक वायुसेना की घुसपैठ के दौरान उनके एक एफ-16 फाइटर जेट को मार गिराने का सबूत पेश किया। वायुसेना ने एयरबॉर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (अवाक्स) राडार द्वारा खींची गई तस्वीरों को जारी किया। इसमें के दो एफ-16 और एक जेएफ-17 दिखाई दे रहे हैं। आईएएफ ने बयान में कहा- हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि पीएएफ ने 27 फरवरी को एफ-16 का इस्तेमाल किया था। यह भी तथ्य है कि हमारे मिग-21 बायसन ने एफ-16 को मार गिराया था। इसमें कोई शक नहीं है कि 27 फरवरी को हवाई मुठभेड़ में दो एयरक्राफ्ट नष्ट हुए थे। एक हमारा बायसन था और दूसरा पाक का एफ-16। इसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रेडियो ट्रांस्क्रिप्ट के जरिए भी हुई।

#WATCH : Air Vice Marshal RGK Kapoor in the radar images shows the location of the shooting down of F-16 of Pakistan Air Force (PAF) by Indian Mig piloted by Wing Commander Abhinandan pic.twitter.com/CPuf2qf0nT

पाक के बयानों से हमारे दावे की पुष्टि हुई- एयर वाइस मार्शल

एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने कहा कि हमारे पास और ज्यादा विश्वसनीय सबूत हैं कि घुसपैठ के दौरान पाकिस्तान ने अपना एफ-16 फाइटर खोया था। लेकिन, सुरक्षा और गोपनीयता के चलते हम इस सूचना को सबके सामने नहीं ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन (डीजी-आईएसपीआर) द्वारा जारी कुछ बयानों से भी हमारे दावे की पुष्टि होती है।

Air Vice Marshal RGK Kapoor: Certain official statements made by Pakistan's Director General Inter-Services Public Relations(DG-ISPR) also corroborate IAF stand, in his initial statement on 27 Feb, DG-ISPR categorically said, 3 pilots, one in custody & two in the area. pic.twitter.com/FzzNE5yBCy