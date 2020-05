दैनिक भास्कर May 02, 2020, 02:17 PM IST

खुद की जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करने में जुटे कोरोना वॉरियर्स को इंडियन आर्मी ने सलामी दी है। ट्वविटर पर एक खूबसूरत वीडियो वीडियो शेयर किया है। इसे पोस्ट करते हुए आर्मी की तरफ से लिखा गया है कि '' कोरोना वॉरियर्स को भारत सलाम करता है। कोरोना वॉरियर्स पर राष्ट्र गर्व करता है। कोरोना को हराने में जुटे सभी देशवासियों और फ्रंटलाइन वॉरियर्स को हमारा सलाम। शुक्रिया कोरोना वॉरियर्स''

#India Salutes #CoronaWarriors



The Nation is proud of #CoronaWarriors.All citizens & frontline warriors salute their Spirit & Resolve to defeat COVID19.



Together we fight #COVID19



#ThankYou #CaronaWarriors#HarKaamDeshKeNaam#SayNo2Panic#SayYes2Precautions#MoDAgainstCorona pic.twitter.com/seI89moPkA