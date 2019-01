सेना के जवानों के नाम पर वायरल हुआ वीडियो, खून से लथपथ दिख रहे हैं सैनिक... लेकिन कुछ और ही है इसके पीछे की कहानी

नेशनल डेस्क. सोशल मीडिया पर 57 मिनट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी के ड्रेस अप में कुछ लोगों को दिखाया गया है। वीडियो के बैकग्राउंड में 'Hind wasiyo rakhna yaad sanu....' गाना चल रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे युवक खून से लथपथ हैं। 7 जनवरी को President Saab नाम के फेसबुक पेज पर वीडियो शेयर किया गया है। साथ में Salute to Indian Army कैप्शन लिखा है। वीडियो को 2.7 मिलियन बार देखा गया है साथ ही 61 हजार से ज्यादा बार शेयर किया गया है। वीडियो को सच मानकर देश प्रेम से जुड़े 4 हजार से ज्यादा कमेंट्स किए गए। लेकिन ये वीडियो फेक है, इसके पीछे का सच कुछ और ही है। क्या है Video के पीछे की कहानी...

Video में क्या है : 57 मिनट के वीडियो में दिख रहा है कि सेना के ड्रेस अप में कुछ युवक बंकर जैसी दिखने वाली जगह के पास हैं। उनमें से कई खून से सनें हुए हैं, कुछ जमीन पर ही सो रहे हैं। वीडियो देखकर कई यूजर्स इसे इंडियन आर्मी का मान रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है।

क्या है वीडियो का सच : वीडियो के ऊपर @official_gurstar लिखा दिख रहा है। जब गूगल पर इसे सर्च किया गया तो पता चला कि ये इंस्टाग्राम पेज है, जिसे गुरचरण सिंह नाम का शख्स चलाता है। पेज पर स्क्रोल करने पर पता चला कि उसने अपने ही अकाउंट पर एक वीडियो डाला है, जिसमें उसने जनता से अपील की है कि वायरल वीडियो को रियल न मानें, क्योंकि वो एक मूवी का है। उसने अपील की, कि जिसके पास भी वो वीडियो गया है उसे डिलीट कर दे क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दरअसल इस वीडियो को इंडियन आर्मी का मानकर लोग रिएक्ट कर रहे हैं।



- गुरचरण सिंह की प्रोफाइल पर और सर्च करने पर पता चला कि उसने वीडियो शूट करने से पहले के कुछ फोटो भी पोस्ट की हैं, जिसमें एक्टर्स को मेकअप के जरिए तैयार करते हुए दिखाया गया है।

निष्कर्ष क्या निकला : वायरल वीडियो फिल्म 'सूबेदार जोगिंदर सिंह' के गाने का है। जो अप्रैल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह पर बनी है जो परमवीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके हैं।

23 October 1962. Subedar Joginder Singh was the Platoon Commander in NEFA when the Chinese attacked in large strength on the Bum La axis.He and his men inflicted heavy casualties on the enemy. For his act of valour and sacrifice he was awarded #ParamVirChakra (P) @PIB_India pic.twitter.com/CEAFianK69