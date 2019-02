नई दिल्ली. यूक्रेन में भारतीय नागरिक का अपहरण हाे गया है। अनुज गोयल नाम के इस भारतीय की रिहाई और सकुशल स्वदेश वापसी के लिए एक महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार लगाई है।

मदद मांगने वाली महिला ने विदेश मंत्री को ट्वीट किया है, “प्लीज भारतीय नागरिक अनुज गोयल को खोजने में मदद करें। यूक्रेन में 4 दिन पहले उनका घर के बाहर से अपहरण हो गया था। हम बहुत तनाव में हैं।’ इसके बाद स्वराज ने कहा है कि भारत सरकार ने यूक्रेन की सरकार से उच्च स्तर पर इस मुद्दे पर बात की है और भारतीय नागरिक की रिहाई के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्वराज ने कहा है कि उन्होंने इस बारे में यूक्रेन में भारतीय राजनयिक से बात की है।

I have spoken to the Indian Ambassador in Ukraine. We have taken this up at the highest level with the Government of Ukraine. Please rest assured that we will spare no effort. @IndiainUkraine https://t.co/0MtuEErir7