वॉशिंगटन. बायोफार्मा कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (एनएई) की मेंबर चुनी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत में सस्ती दवाएं बनाने और बायोटेक इंडस्ट्री में योगदान के लिए किरण को अमेरिका ने यह सम्मान दिया है।

