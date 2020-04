दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 02:35 PM IST

नई दिल्ली. अनुराग श्रीवास्तव विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। उन्होंने रवीश कुमार की जगह ली है। रवीश को क्रोएशिया का राजदूत बनाया जा सकता है। अनुराग 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी हैं। वे इससे पहले इथोपिया और अफ्रीकन यूनियन के राजदूत थे।

Honoured and privileged to take over as the Official Spokesperson of @MEAIndia. I look forward to working closely with all to fulfill my responsibilities in this new role. https://t.co/dhwoZM6D69