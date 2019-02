तीनों सेनाओं के प्रमुख करेंगे ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग, उससे पहले रक्षा मंत्री से की मुलाकात, हो सकता है बड़ा ऐलान

नेशनल डेस्क, . पुलवामा हमले के बाद भारत- के बीच तल्खी बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के जैश के ठिकानों पर बम बरसाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बीच जवाबी कार्रवाई के दौरान भारत का एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इससे तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब पहली बार तीनों सेना की इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे पहले सुबह तीनों सेना के प्रमुखों ने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं।





अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तान हुआ मजबूर : दरअसल जब खबर आई कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों के ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है तो सभी को लगा कि उसमें विंग कमांडर अभिनंदन को छुड़ाने को लेकर कुछ बात होगी, लेकिन ज्वाइंट प्रेस ब्रीफिंग से पहले ही पाकिस्तान से खबर आई कि ने सदन में कहा कि वो कल अभिनंदन को रिहा कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी होने के नाते भारतीय पायलट को छोड़कर एक अच्छा शांति का संदेश देना चाहते हैं। अभिनंदन शुक्रवार को बाघा सीमा से भारत में प्रवेश करेंगे।

बदला गया प्रेस ब्रीफिंग का वक्त : पहले प्रेस ब्रीफिंग पांच बजे होने वाली थी, लेकिन जैसे ही विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने की खबर, वैसे ही टाइम बदल कर सात बजे कर दिया गया।

Joint press briefing by Army, Navy and Air Force in New Delhi that was scheduled for 5 pm today has been postponed to 7 pm. pic.twitter.com/BFdtdWeikU