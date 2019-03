नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पाकिस्तान में बंदी बनाए गए विंग कमांडर अभिनंदन आज भारत लौटेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे दोपहर दो बजे के बाद वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में गुरुवार को ऐलान किया कि उन्हें शुक्रवार को भारत को सौंपा जाएगा। अभिनंदन के माता-पिता भी उन्हें लेने वाघा बॉर्डर पहुंचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद लोगों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया।

इमरान ने कहा कि पाकिस्तान शांति का संदेश देने के लिए यह कदम उठा रहा है। इससे पहले भारत ने पाक से कहा था कि वह तत्काल और बिना शर्त अभिनंदन को रिहा करे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर अभिनंदन की रिहाई के बदले पाक सौदेबाजी की उम्मीद कर रहा है तो यह उसकी बड़ी भूल है।

'एक पायलट प्रोजेक्ट पूरा हो गया'

पाकिस्तान की ओर से गुरुवार को अभिनंदन की रिहाई के ऐलान के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार समारोह के दौरान स्पीच दे रहे थे। उन्होंने पाक का नाम लिए बगैर उस पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा- "पायलट प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसे बढ़ाया जाता है, तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अब रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी।"

#WATCH PM Narendra Modi during Shanti Swarup Bhatnagar Prize for Science and Technology ceremony at Vigyan Bhavan in Delhi. 'Pilot project hone ke baad scalable kiya jata hai, to abhi abhi ek pilot project ho gaya, abhi real karna hai, pehle to practice thi.' pic.twitter.com/SiftXrg4dE