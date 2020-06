दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 08:17 AM IST

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंगलवार को फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच भारत-चीन सीमा विवाद और जी-7 समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ट्रम्प ने मोदी को अगले जी-7 समिट में शामिल होने का न्यौता दिया।

मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प के साथ गर्मजोशी से बात हुई। हमने जी-7 समिट की अध्यक्षता के बारे में उनकी योजनाओं और कोरोना के मुद्दे पर बात की। भारत और अमेरिकी के बीच मजबूत संबंध कोरोना के बाद दुनिया के लिए अहम होंगे।’’

Had a warm and productive conversation with my friend President @realDonaldTrump. We discussed his plans for the US Presidency of G-7, the COVID-19 pandemic, and many other issues.