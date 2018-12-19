Dainik BhaskarDec 19, 2018, 12:04 PM IST
यूटिलिटी डेस्क. रेल लाइन मरम्मत कार्य और कोहरे की वजह से रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रहा है। आने वाले पांच दिन तक तमाम ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसी क्रम में 19 दिसंबर को देश भर की 288 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर भारत में चलने वाली हैं। इनमें से 64 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं। इनके अलावा 105 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और कुछ के रूट में परिवर्तन किया गया है। वहीं 20 दिसंबर को रद्द की गई गाड़ियों की संख्या 247 है।
20 से 25 दिसंबर के बीच भोपाल से नहीं गुजरेंगी कई ट्रेनें: रद्द की गई गाड़ियों में भोपाल से होकर गुजरने वाली सचखंड, संपर्क क्रांति और वहीं श्रीधाम समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच भोपाल से होकर नहीं गुजरेंगी। इसके अलावा केरला और तेलंगाना एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता आईए सिद्दीकी ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन-पलवल रेल खंड पर फरीदाबाद-न्यू टाउन स्टेशन के बीच गुरुवार-शुक्रवार को चौथी रेल लाइन का काम किया जाएगा। इस वजह से रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा निरस्त ट्रेनों सूची स्टेशनों पर भी लगाई गई है।
मिलेगा पूरा रिफंड
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ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड
रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।
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ऑनलाइन टिकट बुक कराया तो यह नियम
अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।
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विंडो से लिया टिकट ऐसे होगा कैंसल
अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।
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ऐसे फाइल होगा टीडीआर
विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।
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19 तारीख को रद्द रहेंगी ये ट्रेनें
गाड़ी संख्या गाड़ी नाम ट्रेन टाइप शुरुआती स्टेशन अंतिम स्टेशन 04805 AWR KRH SPL SPECIAL AWR KRH 04806 KRH AWR SPL SPECIAL KRH AWR 05105 GKP-BST SPL SPECIAL GKP BST 05106 BST-GKP SPL SPECIAL BST GKP 06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP 06920 BJP-UBL SPL PASSENGER BJP UBL 07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL SPECIAL NBQ SGUJ 11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN 11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS 12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR 12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE 12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF 12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN 12192 JBP-NZM SUF EXP SUPERFAST JBP NZM 12226 KAIFIAT EXP SUPERFAST DLI AMH 12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR 12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG 12334 VIBHUTI EXPRESS SUPERFAST ALY HWH 12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS SUPERFAST RJPB NDLS 12524 NDLS-NJP BI-WEEKLY EXP. 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भोपाल से 25 दिसंबर तक नहीं गुजरेंगी ये ट्रेनें
गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम तारीख (जिस दिन रद्द रहेगी) 12715 सचखंड एक्सप्रेस 20, 21 दिसंबर 12716 सचखंड एक्सप्रेस 22, 23 दिसंबर 12649 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 21 दिसंबर 12629 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 20 दिसंमबर 12650 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 23, 24 दिसंबर 22416 नई दिल्ली- विशाखापटनम 23 दिसंबर 22415 विशाखापटनम- नई दिल्ली 25 दिसंबर 22458 ऊना हिमाचल- नांदेड़ एक्स. 20 दिसंबर 22457 नांदेड़- ऊना हिमाचल 22 दिसंबर 12192 श्रीधाम एक्सप्रेस 21, 22 दिसंबर 12191 श्रीधाम एक्सप्रेस 22, 23 दिसंबर