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रेलवे / आज और कल नहीं चलेंगी 288 ट्रेनें, कोहरे और ट्रैक मरम्मत के कारण की गईं रद्द



indian railway cancel 288 trains on different routes due to track maintenance and fog
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indian railway cancel 288 trains on different routes due to track maintenance and fog

Dainik Bhaskar

Dec 19, 2018, 12:04 PM IST

यूटिलिटी डेस्क. रेल लाइन मरम्मत कार्य और कोहरे की वजह से रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन रद्द कर रहा है। आने वाले पांच दिन तक तमाम ट्रेनें रद्द रहेंगी। इसी क्रम में 19 दिसंबर को देश भर की 288 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर भारत में चलने वाली हैं। इनमें से 64 ट्रेनें सुपरफास्ट और मेल कैटेगरी की हैं। इनके अलावा 105 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और कुछ के रूट में परिवर्तन किया गया है। वहीं 20 दिसंबर को रद्द की गई गाड़ियों की संख्या 247 है।


20 से 25 दिसंबर के बीच भोपाल से नहीं गुजरेंगी कई ट्रेनें: रद्द की गई गाड़ियों में भोपाल से होकर गुजरने वाली सचखंड, संपर्क क्रांति और वहीं श्रीधाम समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच भोपाल से होकर नहीं गुजरेंगी। इसके अलावा केरला और तेलंगाना एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। भोपाल रेल मंडल के प्रवक्ता आईए सिद्दीकी ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन-पलवल रेल खंड पर फरीदाबाद-न्यू टाउन स्टेशन के बीच गुरुवार-शुक्रवार को चौथी रेल लाइन का काम किया जाएगा। इस वजह से रेल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा निरस्त ट्रेनों सूची स्टेशनों पर भी लगाई गई है।

मिलेगा पूरा रिफंड

  1. ऐसे ले सकते हैं पूरा रिफंड

    रेलवे के मुताबिक, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है, पहले से उनमें रिजर्वेशन करा चुके यात्रियों को पूरा किराया रिफंड किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना होगा। इसके अलावा यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल करके भी रिफंड पा सकते हैं।

  2. ऑनलाइन टिकट बुक कराया तो यह नियम

    अगर यूजर ने रद्द हुईं ट्रेनों में से किसी भी रेलगाड़ी का टिकट ऑनलाइन बुक कराया है तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। ट्रेन रद्द होने की स्थिति में आईआरसीटीसी खुद ही टिकट को कैंसल कर देगा और पूरा पैसा रिफंड कर देगा। यह रकम 5-7 दिन में यूजर के उसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड में वापस पहुंच जाएगी, जिससे उसने पेमेंट किया होगा।

  3. विंडो से लिया टिकट ऐसे होगा कैंसल

    अगर यूजर ने रिजर्वेशन विंडो से टिकट खरीदा है तो ऐसे टिकट को कैंसल कराने के लिए उसे किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन तक जाना होगा। कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के चलते यूजर किसी भी रेलवे स्टेशन से अपना टिकट कैंसल करा सकते हैं, लेकिन यह स्टेशन बोर्डिंग पॉइंट वाले स्टेशन के 5-10 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। साथ ही, वह स्टेशन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ा भी होना चाहिए।

  4. ऐसे फाइल होगा टीडीआर

    विंडो से कराए गए रिजर्वेशन टिकट से संबंधित ट्रेन कैंसल हो गई है तो यात्रा के दिन सहित तीन दिन के भीतर टिकट कैंसल कराया जा सकता है। इसमें भी कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं लगेगा। वहीं, तत्काल टिकट चाहे ऑनलाइन लिया हो या विंडो से, उसके लिए टीडीआर ही फाइल करना होगा।

  5. 19 तारीख को रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

    गाड़ी संख्या
    गाड़ी नाम
    ट्रेन टाइप
    शुरुआती स्टेशन
    		अंतिम स्टेशन
    04805 AWR KRH SPL SPECIAL AWR KRH
    04806 KRH AWR SPL SPECIAL KRH AWR
    05105 GKP-BST SPL SPECIAL GKP BST
    05106 BST-GKP SPL SPECIAL BST GKP
    06919 UBL-BJP SPL PASSENGER UBL BJP
    06920 BJP-UBL SPL PASSENGER BJP UBL
    07526 NBQ - SGUJ DEMU SPL SPECIAL NBQ SGUJ
    11109 JHS LJN INT EXP MAIL EXP JHS LJN
    11110 LJN JHS INT EXP MAIL EXP LJN JHS
    12169 SUR INTERCITY SUPERFAST PUNE SUR
    12170 PUNE INTERCITY SUPERFAST SUR PUNE
    12179 LJN AF INTERCIT SUPERFAST LJN AF
    12180 LJN INTERCITY SUPERFAST AF LJN
    12192 JBP-NZM SUF EXP SUPERFAST JBP NZM
    12226 KAIFIAT EXP SUPERFAST DLI AMH
    12241 CDG-ASR SUPERFAST SUPERFAST CDG ASR
    12242 ASR-CDG SUPERFAST SUPERFAST ASR CDG
    12334 VIBHUTI EXPRESS SUPERFAST ALY HWH
    12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS SUPERFAST RJPB NDLS
    12524 NDLS-NJP BI-WEEKLY EXP. SUPERFAST NDLS NJP
    12874 ANVT HTE EXPRESS SUPERFAST ANVT HTE
    12987 SDAH AII SF EXP SUPERFAST SDAH AII
    13006 ASR HWH MAIL MAIL EXP ASR HWH
    13021 MITHILA EXPRESS MAIL EXP HWH RXL
    13151 JAMMU TAWI EXP MAIL EXP KOAA JAT
    13257 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP DNR ANVT
    13258 JAN SADHARAN EXP MAIL EXP ANVT DNR
    13345 BSB-SGRL INTERCITY EXP MAIL EXP BSB SGRL
    13346 SGRL-BSB INTERCITY EXP MAIL EXP SGRL BSB
    14005 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP SMI ANVT
    14006 LICHCHIVI EXPRESS MAIL EXP ANVT SMI
    14117 SARYU EXPRESS MAIL EXP ALD BST
    14118 MANWAR SANGM EXP MAIL EXP BST ALD
    14211 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP AGC NDLS
    14212 AGC INTERCITY EXPRESS MAIL EXP NDLS AGC
    14213 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP BSB GD
    14214 BSB-GD INTERCITY MAIL EXP GD BSB
    14217 UNCHAHAR EXP MAIL EXP PRG CDG
    14218 UNCHAHAR EXP MAIL EXP CDG PRG
    14221 FD-CPA EXPRESS TRAIN MAIL EXP FD CPA
    14222 CPA-FD EXPRESS TRAIN MAIL EXP CPA FD
    14235 VARANASI-BAREILLY EXPRES MAIL EXP BSB BE
    14236 BERELLY VARANASI EXPRESS MAIL EXP BE BSB
    14265 BSB DDN EXP MAIL EXP BSB DDN
    14266 DDN BSB EXPRESS MAIL EXP DDN BSB
    14307 PRG -BE PASS. EXP. MAIL EXP PRG BE
    14308 BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS MAIL EXP BE PRG
    14309 UJJAINI EXPRESS MAIL EXP UJN DDN
    14310 UJJAIYANI EXP MAIL EXP DDN UJN
    14323 ROK INTERCITY EXP MAIL EXP NDLS ROK
    14324 NDLS INTERCITY EXP MAIL EXP ROK NDLS
    14371 TRIBENI EXPRESS MAIL EXP BRWD CPU
    14372 CHOPAN BARWADIH LINK EXPR MAIL EXP CPU BRWD
    14673 SHAHEED EXPRESS MAIL EXP JYG ASR
    15204 LUCKNOW-BARAUNI EXP MAIL EXP LJN BJU
    15209 SHC-ASR JANSEWA EXP MAIL EXP SHC ASR
    15210 ASR-SHC JANSEWA EXP MAIL EXP ASR SHC
    22406 ANVT-BGP GARIB RATH SUPERFAST ANVT BGP
    22441 CKTD-CNB-INTERCITY SUPERFAST CKTD CNB
    22442 CNB-CKTD-INTERCITY SUPERFAST CNB CKTD
    23345 BSB-SKTN LINK INTERCITY MAIL EXP CPU SKTN
    23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY MAIL EXP SKTN CPU
    30111 BLN- BP LOCAL PASSENGER BLN BP
    30211 BBDB - DDJ LOCAL PASSENGER BBDB DDJ
    30353 MJT-DTK LOCAL PASSENGER MJT DTK
    30411 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30412 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30413 BBDB - SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30414 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30416 SDAH - BBDB LOCAL PASSENGER SDAH BBDB
    30451 KOAA-SDAH LOCAL PASSENGER BBDB SDAH
    30452 SDAH-KOAA LOCAL PASSENGER SDAH KOAA
    30511 CHT - MJT LOCAL PASSENGER CHT MJT
    30552 MJT - GOF LOCAL PASSENGER MJT GOF
    30612 KOAA - BRP LOCAL PASSENGER KOAA BRP
    30712 MJT - LKPR PASSENGER MJT LKPR
    31228 BP-SDAH LOCAL PASSENGER BP SDAH
    31229 SDAH - BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31237 SDAH BP LOCAL PASSENGER SDAH BP
    31240 BP-SDAH PASSENGER BP SDAH
    34125 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34128 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34131 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34134 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34135 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34138 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34139 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    34142 SDAH-BGB LOCAL PASSENGER SDAH BGB
    34145 BGB - SDAH LOCAL PASSENGER BGB SDAH
    51114 DHI CSN MIX PAS PASSENGER DHI CSN
    51115 CSN DHI MIX PAS PASSENGER CSN DHI
    51286 NGP BSL PASS PASSENGER NGP BSL
    51411 BAY-DWR PASSENGER PASSENGER BAY UBL
    51412 UBL-BAY PASSENGER PASSENGER UBL BAY
    51608 GUNA-BINA PASSENGER PASSENGER GUNA BINA
    51609 BINA-GUNA PASSENGER PASSENGER BINA GUNA
    51611 KOTA-BINA PASSENGER PASSENGER KOTA BINA
    51612 BINA-KOTA PASSENGER PASSENGER BINA KOTA
    51811 BIN-JHS PASS PASSENGER BINA JHS
    51812 JHS-BIN PASS PASSENGER JHS BINA
    51813 JHS-LKO PASS PASSENGER JHS LKO
    51814 LKO-JHS PASS PASSENGER LKO JHS
    51881 GWL-AGC PASS PASSENGER GWL AGC
    51882 AGC-GWL PASS PASSENGER AGC GWL
    51915 DLI-FN PASSENGER PASSENGER DLI FN
    51916 FN-DLI PASSENGER PASSENGER FN DLI
    52953 KODR - VRLF MG PASS PASSENGER KODR VRL
    52954 VRLF - KODR MG PASS PASSENGER VRL KODR
    53050 MKA - HWH PASSENGER PASSENGER MKA HWH
    53363 GAYA-DOS PASS. PASSENGER GAYA DOS
    53364 DOS-GAYA PASS PASSENGER DOS GAYA
    53369 KWAR-KQR PASSENGER PASSENGER KWAR KQR
    53370 KQR-KWAR PASSENGER PASSENGER KQR KWAR
    54051 LDH-FZR PASSENGER PASSENGER LDH FZR
    54052 FZR-LDH PASSENGER PASSENGER FZR LDH
    54101 UCR-CNB-PASS PASSENGER PRG CPA
    54102 ALD-UCR-CNB-PASS PASSENGER CPA PRG
    54110 DDU - FD PASS PASSENGER FD DDU
    54211 RBL-CNB PASS PASSENGER RBL CNB
    54227 UCR-RBL PASS PASSENGER UCR RBL
    54228 RBL-UCR PASS PASSENGER RBL UCR
    54232 LKO-FD PASSENGER PASSENGER LKO FD
    54233 FD - LKO PASS PASSENGER FD LKO
    54251 LKO-SRE PASS PASSENGER LKO SRE
    54252 SRE - LKO PASS. PASSENGER SRE LKO
    54253 PYG-LKO PASS PASSENGER PRG LKO
    54254 LKO-PYG PASS PASSENGER LKO PRG
    54255 BSB-LKO PASS PASSENGER BSB LKO
    54256 LKO-BSB PASS PASSENGER LKO BSB
    54262 JNU - BSB PASSENGER PASSENGER JNU BSB
    54281 SLN-LKO PAS PASSENGER SLN LKO
    54282 LKO-SLN PASS. PASSENGER LKO SLN
    54283 SLN-LKO PASS. PASSENGER SLN LKO
    54284 LKO-SLN PASS PASSENGER LKO SLN
    54293 PBH-LKO PASSENGER PASSENGER PBH LKO
    54294 LKO-PBH PASS PASSENGER LKO PBH
    54307 MB-DLI PASSENGER PASSENGER MB DLI
    54308 DELHI MORADABAD PASSENGER PASSENGER DLI MB
    54311 BAREILLY MORADABAD PASSE PASSENGER BE MB
    54312 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB BE
    54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE PASSENGER CH MB
    54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE PASSENGER MB CH
    54323 PASSENGER PASSENGER BUW STP
    54324 PASSENGER PASSENGER STP BUW
    54354 BARELLY ALIGARH PASSENGER PASSENGER BE ALJN
    54371 PRG-BE PASS. PASSENGER PRG FD
    54372 FD-PRG PASSENGER PASSENGER FD PRG
    54375 PRG- JNU PASS. PASSENGER PRG JNU
    54376 JNU-PRG PASS. PASSENGER JNU PRG
    54377 PRAYAG- BAREILLY PASS PASSENGER PRG BE
    54378 BE-PRG PASSENGER PASSENGER BE PRG
    54397 SHTS-MB PASSENGER PASSENGER SHTS MB
    54398 MB-SHTS PASSENGER PASSENGER MB SHTS
    54467 TDL-ETH PASS PASSENGER TDL ETAH
    54468 ETH-TDL PASSENGER ETAH TDL
    54481 HW-RKSH PAS PASSENGER HW RKSH
    54641 DLI-FZR PASS PASSENGER DLI FZR
    54642 FZR - DLI PASS. PASSENGER FZR DLI
    54765 DUI-BTI PASSENGER PASSENGER DUI BTI
    54766 BTI-DUI PASSENGER PASSENGER BTI DUI
    55001 GKP-AY PASSENGER PASSENGER GKP AY
    55038 SCC-BUW PASSENGER PASSENGER STP BUW
    55041 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55042 GKP-BTH PASSENGER PASSENGER GKP BTH
    55056 GKP-CPJ PASSENGER PASSENGER GKP CPJ
    55071 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55072 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55073 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55077 GKP-BNY PASSENGER PASSENGER GKP BNY
    55078 BNY-GKP PASSENGER PASSENGER BNY GKP
    55079 BTH-GKP PASSENGER PASSENGER BTH GKP
    55080 GKP-NKE PASSENGER PASSENGER GKP NKE
    55081 NKE-GKP PASSENGER PASSENGER NKE GKP
    55541 HJP-BHBR PASSEBGER PASSENGER HJP BHBR
    55542 BHBR-HJP PASSENGER PASSENGER BHBR HJP
    55549 BJU-HJP PASSENGER PASSENGER BJU HJP
    55550 HJP-BJU PASSENGER PASSENGER HJP BJU
    56303 ERS ALLP PASS PASSENGER ERS ALLP
    56381 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56382 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56387 ERS-KYJ PASSR PASSENGER ERS KYJ
    56388 KYJ-ERS PASSR PASSENGER KYJ ERS
    56393 KTYM-QLN PASSR PASSENGER KTYM QLN
    56394 QLN-KTYM PASSR PASSENGER QLN KTYM
    56927 UBL-CKBK FAST PASS PASSENGER UBL CKBK
    57273 UBL-TPTY PASS PASSENGER UBL TPTY
    57501 PASS PASSENGER NZB BDHN
    57502 BDHN-MZL PASS PASSENGER BDHN MZL
    57503 MZL-BDHN PASS PASSENGER MZL BDHN
    57504 PASS PASSENGER BDHN NZB
    58117 JSG GONDIA PASSENGER PASSENGER JSG G
    58217 TIG-R PASS PASSENGER TIG R
    58218 R-TIG PASS PASSENGER R TIG
    58301 SBP-KRPU PASS PASSENGER SBP KRPU
    58302 KRPU-SBP PASS PASSENGER KRPU SBP
    58303 SBP-LJR-JNRD PASS PASSENGER LJR JNRD
    58304 JNR-LJR-SBP PASSENGER PASSENGER JNRD LJR
    59821 KOTA-BHIND PASSENGER PASSENGER KOTA BIX
    59822 BHIND-KOTA PASSENGER PASSENGER BIX KOTA
    63209 JAJ-PNBE MEMU PASSENGER PASSENGER JAJ PNBE
    63210 PNBE-JAJ MEMU PASSENGER PASSENGER PNBE JAJ
    63216 MFP-SPJ MEMU PASSENGER MFP SPJ
    63265 MFP-PPTA MEMU PASSENGER MFP PPTA
    63268 PPTA-MFP MEMU PASSENGER PPTA MFP
    63273 BJU-MKA MEMU PASSENGER PASSENGER BJU MKA
    63274 MKA-BJU MEMU PASSENGER PASSENGER MKA BJU
    63276 MKA-BJU MEMU PASSENGER PASSENGER MKA BJU
    63319 KIUL-GAYA MEMU PASSENGER KIUL GAYA
    64090 NZM-NZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64091 HNZM-HNZM EMU PASSENGER NZM HNZM
    64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU PASSENGER NZM SSB
    64096 SSB-NZM PASSENGER SSB NZM
    64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU PASSENGER NDLS SSB
    64098 SSB-NZM EMU PASSENGER SSB NZM
    64163 CNB-PNK MEMU PASSENGER CNB PNK
    64168 ALJN-PWL EMU PASSENGER ALJN PWL
    64205 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64207 LKO-CNB MEMU PASSENGER LKO CNB
    64210 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB LJN
    64212 CNB-LKO MEMU PASSENGER CNB LJN
    64213 LKO-CNB MEMU PASSENGER LJN CNB
    64221 LKO-HRI-LKO MEMU PASSENGER LKO SPN
    64222 HRI-LKO-HRI MEMU PASSENGER SPN LKO
    64235 BBK-CNB MEMU PASSENGER BBK CNB
    64236 CNB-BBK MEMU PASSENGER CNB BBK
    64254 CNB-LJN MEMU PASSENGER CNB LJN
    64274 LJN-BBK MEMU PASSENGER LJN BBK
    64275 BBK-LJN MEMU PASSENGER BBK LJN
    64410 DLI-GZB 12CAR EMU PASSENGER NDLS GZB
    64428 NDLS-GZB EMU PASSENGER NDLS GZB
    64431 GZB-NDLS EMU PASSENGER GZB NDLS
    64441 GZB-DLI 12CAR EMU PASSENGER GZB NDLS
    64449 GZB-NDLS LADIES SPL PASSENGER GZB NDLS
    64450 NDLS-GZB LADIES SPL PASSENGER NDLS GZB
    64483 KKDE-UMB MEMU PASSENGER KKDE UMB
    64553 MB-ANVT MEMU PASSENGER MB ANVT
    64554 ANVT-MB MEMU PASSENGER ANVT MB
    64555 ANVT-MTC MEMU PASSENGER ANVT MTC
    64556 MTC-ANVT MEMU PASSENGER MTC ANVT
    64913 DLI-ROK MEMU PASSENGER DLI ROK
    64916 ROK-DLI MEMU PASSENGER ROK DLI
    64952 AGC-BXN PASSENGER AGC BXN
    66300 QLN-ERS PASSR. PASSENGER QLN ERS
    66301 ERS-QLN PASSR. PASSENGER ERS QLN
    68026 ROU-CKP SARANDA DEMU PASS PASSENGER ROU CKP
    68027 ROU-SBP PASSENGER PASSENGER ROU SBP
    68028 SBP-ROU PASSENGER PASSENGER SBP ROU
    68029 ROU-JSG PASSENGER PASSENGER ROU JSG
    68030 JSG-ROU PASSENGER PASSENGER JSG ROU
    68066 ASN ADRA LOCAL PASSENGER ASN ADRA
    68067 ADRA ASN LOCAL PASSENGER ADRA ASN
    68643 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68644 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68645 KGP-HIJ LOCAL PASSENGER KGP HIJ
    68646 HIJ-KGP LOCAL PASSENGER HIJ KGP
    68747 BSP-KTE MEMU PASSENGER BSP KTE
    71903 IDH-BKI SHUTTLE PASSENGER IDH BKI
    71904 BKI-IDH SHUTTLE PASSENGER BKI IDH
    74201 PBH-LKO DMU PASSENGER PBH LKO
    74202 LKO/PBH DMU PASSENGER LKO PBH
    74641 1JA JUC-ASR DMU PASSENGER JUC MOW
    74642 JUC-ASR PASSENGER ASR JUC
    74643 JUC-ASR DMU PASSENGER JUC ASR
    74647 LDH-JUC DMU PASSENGER LDH JUC
    74648 JUC-NRO-LDH DMU PASSENGER JUC LDH
    74911 HSX-JUC DMU PASSENGER HSX JUC
    74912 HSX-JUC DMU PASSENGER JUC HSX
    74973 FZR-FKA DMU PASSENGER FZR FKA
    74976 FKA-FZR DMU PASSENGER FKA FZR
    74981 KKP-FKA DMU PASSENGER KKP FKA
    74984 FKA-KKP DMU PASSENGER FKA KKP
    74993 KKDE-UMB PASS PASSENGER KKDE UMB
    74994 UMB-KKDE PASS PASSENGER UMB KKDE
    75213 RXL-SGL DEMU PASSENGER RXL SGL
    75214 SGL-RXL DEMU PASSENGER SGL RXL
    75257 MFP-NKE DEMU PASSENGER PASSENGER MFP NKE
    75260 NKE-MFP DEMU PASSENGER PASSENGER NKE MFP
    75911 TSK - DNGI DEMU PASSENGER TSK DNGI
    75912 DNGI - TSK DEMU PASSENGER DNGI TSK
    76803 LLI-TPJ DMU PASSENGER LLI TPJ
    76804 TPJ-LLI DMU PASSENGER TPJ LLI
    77695 NDL-KRNT DEMU PASSENGER NDL KRNT
    79431 ADI-MSH DMU PASSENGER ADI MSH
    79481 RB 79481 MAIL EXP VJF AJM
    79482 RB 79482 MAIL EXP AJM VJF
    79483 RB 79483 MAIL EXP VJF AJM
    79484 RB 79484 MAIL EXP AJM VJF
    99818 PUNE-LNL PASSENGER PUNE LNL

  6. भोपाल से 25 दिसंबर तक नहीं गुजरेंगी ये ट्रेनें

    गाड़ी संख्या गाड़ी का नाम तारीख (जिस दिन रद्द रहेगी)
    12715 सचखंड एक्सप्रेस 20, 21 दिसंबर
    12716 सचखंड एक्सप्रेस 22, 23 दिसंबर
    12649  संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 21 दिसंबर
    12629 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 20 दिसंमबर
    12650 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 23, 24 दिसंबर
    22416 नई दिल्ली- विशाखापटनम 23 दिसंबर
    22415 विशाखापटनम- नई दिल्ली 25 दिसंबर
    22458 ऊना हिमाचल- नांदेड़ एक्स. 20 दिसंबर
    22457   नांदेड़- ऊना हिमाचल 22 दिसंबर
    12192  श्रीधाम एक्सप्रेस 21, 22 दिसंबर
    12191 श्रीधाम एक्सप्रेस 22, 23 दिसंबर

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