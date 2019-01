एक शख्स ने पीयूष गोयल और रेलवे को टैग करते हुए ट्वीट किया, इमरजेंसी है मेरी दोस्त को मदद चाहिए, इसके बाद जो हुआ उसकी सोशल मीडिया पर हो रही है तारीफ

नेशनल डेस्क, . सोशल मीडिया पर इंडियन रेलवे द्वारा ट्रेन में बैठी एक महिला पैसेंजर की मदद करने की घटना वायरल हो रही है। विशाल खानापुरे नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि कुछ दिनों पहले उनकी दोस्त ट्रेन में सफर कर रही थी। उसी दौरान उसका पीरियड शुरू हो गया। विशाल ने ट्वीट कर इंडियन रेलवे से मदद मांगी। इसके बाद रेलवे ने जो हुआ, उसकी जमकर तारीफ हो रही है।

- विशाल नाम ने ट्विटर यूजर ने 13 जनवरी को रेल मंत्री Piyush Goyal और इंडियन रेलवे को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। विशाल ने लिखा, 'ये एक इमरजेंसी है, कृपया मदद करें। मेरी एक दोस्त ट्रेन नंबर 56090 के कोच नंबर S7 में सफर कर रही है। उसकी सीट का नंबर 37 है। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया दवा उपलब्ध कराएं।'

@PiyushGoyal its an emergency please help..one of my friends is traveling on train "HOSPET PASSENGER " from Bangalore to Bellary,train number 56909 ..

Coach - S7, seat number 37, c is in need of "Meftal spas " tablets.. please help her @indianrailway__ @IRCTCofficial — Vishal Khanapure (@Vishal888782) January 13, 2019

विशाल के ट्वीट के कुछ देर बाद ही इंडियन रेलवे ने रिप्लाई किया और लड़की का नंबर मांगा।

Kindly share your PNR number along with contact number. — Indian Railways Seva (@RailwaySeva) January 13, 2019

तुरन्त पहुंचे अधिकारी : एक अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक विशाल ने बताया कि उसने रात 11.07 बजे ट्वीट किया, जिसके करीब 13 मिनट बाद हो रेलवे ने रिप्लाई किया। अगले ही पल रेलवे अधिकारी मेरी दोस्त के पास पहुंच गए। इसके बाद मेरी दोस्त का मोबाइल नंबर और पीएनआर नंबर लिया। उन्होंने लड़की से पूछा कि उसे और क्या-क्या जरूरी सामान चाहिए। इसके बाद ट्रेन 2 बजे अगले स्टेशन पहुंची तो उन्होंने दोस्त को जरूरी सामान दिए।

- विशाल ने बताया कि जहां मेरी दोस्त को जाना था उससे 140 किलोमीटर पहले ही अधिकारियों ने उसे पैड मुहैया करा दिया।

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ :

Thank you for responding on time. It was of great help. Thank you @Vishal888782 for understanding the emergency — the_signature_girl (@AnkithaNanda) January 14, 2019