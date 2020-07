दैनिक भास्कर Jul 02, 2020, 04:21 PM IST

नई दिल्ली. रेलवे के इतिहास में पहली बार सभी ट्रेनें एकदम सही वक्त पर पहुंची। रिकॉर्ड 1 जुलाई 2020 को बना, जब ट्रेनों की पंक्चुअलिटी 100% रही। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

मंत्रालय ने ट्वीट किया, "भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार, सभी ट्रेनों की 100% पंक्चुअलिटी हासिल की गई। सभी ट्रेनें समय पर चल रही हैं। इससे पहले 23 जून को 99.54% पंक्चुअलिटी हासिल की गई थी। इस दिन एक ट्रेन लेट हो गई थी। "

First time in the history, Indian Railways has acheived 100% Punctuality of trains on 01.07.2020



Previous best was 99.54% on 23/6/20 with only one train getting delayed. pic.twitter.com/NeFyGWlve7