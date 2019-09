Dainik Bhaskar Sep 14, 2019, 05:05 PM IST

धर्मशाला. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी-20 मैच से पहले शनिवार को भारतीय टीम की नई जर्सी लॉन्च की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तान विराट कोहली से एमएस धोनी पर उनके हालिया ट्वीट के बारे में भी सवाल किया गया। दरअसल, कोहली ने गुरुवार को धोनी के साथ एक पुराने मैच की फोटो शेयर की थी। इसमें उन्होंने कहा था- यह एक ऐसा गेम था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उनके इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर धोनी के संन्यास की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। कुछ यूजर्स ने यह तक कह दिया था कि कोहली का पोस्ट धोनी को अलविदा कहने के लिए है।

कोहली से जब पूछा गया कि यह ट्वीट करने से पहले उनके दिमाग में क्या था, तो टीम इंडिया के कप्तान ने हंसते हुए कहा, “मेरे जेहन में कुछ नहीं था यार, मैं घर पर बैठा था और सामान्य तौर पर एक फोटो डाली जो कि तुरंत न्यूज बन गई।”

‘यह अनुभव मेरे लिए एक सीख की तरह रहा’

कोहली ने कहा, “मुझे लगता है यह मेरे लिए एक सीख की तरह है। मैं जिस तरह सोचता हूं, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया उसी तरह सोचे। फोटो को पोस्ट करते समय तो मुझे दूर-दूर तक अंदाजा नहीं था कि इसे धोनी के रिटायरमेंट से जोड़ दिया जाएगा।”

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 के मैच की फोटो पोस्ट की थी

कोहली ने जो फोटो पोस्ट की थी उसमें वे धोनी के सामने घुटने के बल सिर झुकाए बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2016 वर्ल्ड टी-20 में जीत के बाद की थी। मुकाबले को भारतीय टीम ने 6 विकेट से अपने नाम किया था। कोहली ने लिखा, “एक ऐसा मैच जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात इस आदमी (धोनी) ने मुझे ऐसे दौड़ाया था, जैसे मेरा फिटनेस टेस्ट हो रहा हो।”

A game I can never forget. Special night. This man, made me run like in a fitness test 😄 @msdhoni 🇮🇳 pic.twitter.com/pzkr5zn4pG