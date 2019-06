नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखा। प्रधान ने जयशंकर से निवेदन किया कि दुबई में ओडिशा के 10 लोग फंसे हैं। उन्हें वहां से निकालने में मदद कीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में फंसे इन 10 लोगों को एक कंपनी के द्वारा बंधक बना लिया गया है।

प्रधान ने लिखा, ‘‘मुझे ओटीवी न्यूज के जरिए 30 मई 2019 को यह खबर मिली कि ओडिशआ के कुछ लोग दुबई में फंसे हुए हैं। जांच करने पर पता लगा कि यह 10 लोग एशिया पेसिफिक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी, दुबई में काम कर रहे थे। उन्हें शारजाह में बंदी बना लिया गया है।’’

उन्होंने बताया, ‘‘इन लोगों ने करीब एक महीने पहले एक वीडियो जारी किया था। इसमें वे मदद की गुहार लगाते नजर आए थे। मगर अब उनके मोबाइल नंबर बंद हो चुके हैं। हालांकि जांच में यह बात पता लगी है कि यह लोग गंजम और नयागढ़ से ताल्लुक रखते हैं।’’

Union Minister Dharmendra Pradhan writes to External Affairs Minister, S Jayshankar requesting EAM's personal intervention in release and repatriation of 10 people from Odisha held captive by their employer in Dubai pic.twitter.com/h9mjtOdIFw