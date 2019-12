Dainik Bhaskar Dec 31, 2019, 01:59 PM IST

नई दिल्ली. अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस के बाद भारत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त करने वाला पांचवा देश बन गया है। सोमवार को जनरल बिपिन रावत को पहला सीडीएस नियुक्त किया गया।वे मंगलवार को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए। अब बुधवार को जनरल रावत सीडीएस का कार्यभार संभालेंगे। इस बीच, अमेरिका ने उन्हें भारत का पहला सीडीएस बनने पर बधाई दी और कहा कि इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ेगा।

अमेरिकी प्रधान उप सहायक सचिव (पीडीएएस) ऐलिस वेल्स ने अमेरिकी राजदूत केन जस्टर को रीट्वीट करते हुए कहा- जनरल रावत को पहले सीडीएस बनने पर बधाई। सीडीएस दोनों देशों के सेनाओं के बीच ज्यादा से ज्यादा समन्वय बढ़ाने में मदद करेगा। हाल ही में 2+2 डायलॉग में इस पर चर्चा भी की गई थी। इसमें दोनों देशों के सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास या सूचनाओं को साझा करना शामिल है।

Hearty congratulations to @adgpi General Bipin Rawat on being named India’s first Chief of Defence Staff. Looking forward to more productive discussions on ways to advance the #USIndiaDefense partnership. #OneTeamOneMission pic.twitter.com/AMSvn8LRmg