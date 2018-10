Danik Bhaskar Oct 07, 2018, 05:52 PM IST

नई दिल्ली. देशभर के एयरपोर्टों पर रविवार को इंडिगो के सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते करीब 41% घरेलू उड़ानें 90 मिनट तक प्रभावित रहीं। एयरलाइन के मुताबिक, शाम पांच बजे इसे ठीक कर दिया गया। इस दौरान सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

विमानन कंपनी इंडिगो ने ट्वीट कर अपने यात्रियों को फेसबुक, ट्विटर और चेट के जरिए संपर्क करने को कहा था। यात्रियों को हुई परेशानी के लिए एयरलाइन ने खेद जताया।

We regret the inconvenience caused to our passengers this afternoon due to system being down across airports for around ninety minutes. Our flights and check-in systems are operating normally now: IndiGo pic.twitter.com/ydd8NLzXec