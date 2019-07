Dainik Bhaskar Jul 01, 2019, 02:18 PM IST

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों का समय और मार्गों में बदलाव कर नई समय सारिणी की घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने लगभग 267 ट्रेनों के समय में फेरबदल किया है। पश्चिमी क्षेत्र में रेलवे ने 24 ट्रेनों के समय में फेरबदल किया है। भारतीय रेलवे ने कहा कि उसने नई दिल्ली-चंडीगढ़-नई दिल्ली और नई दिल्ली-लखनऊ-नई दिल्ली मार्गों पर दो नई तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है।

4 नई पैसेंजर ट्रेन शुरू

Salient features of new mainline time table of WR wef 1st July, 2019. #SundayThoughts #SundayMorning pic.twitter.com/mwg28gDfsU

4 ट्रेनों की यात्रा को बढ़ाया गया

148 ट्रेनों के समय में भी बदलाव

New Time Table of South Central Railway comes into effect from 1st July, 2019

For Details:- https://t.co/8RGNiNlVRH pic.twitter.com/xCdWUr3Mbr