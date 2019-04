5 दिन पहले अंतरिक्ष में मार गिराया था सैटेलाइट, अब भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिया एक और बड़ा मिशन पूरा, दुश्मनों की नहीं होगी खैर

नेशनल डेस्क, । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 29 नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च किए। इनमें भारत का एमिसैट, 24 अमेरिका के, 2 के और 1-1 उपग्रह और के हैं। पहली बार इसरो का मिशन एकसाथ तीन कक्षाओं के लिए भेजा गया। यह लॉन्चिंग सुबह 9:27 बजे पीएसएलवी-सी45 रॉकेट की मदद से की गई। एमिसैट सैटेलाइट सीमा पर नजर रखने में मददगार होगा।

लॉन्च किए गए भारतीय उपग्रह एमिसैट का इस्तेमाल इलेक्‍ट्रोमैग्‍नेटिक स्‍पेक्‍ट्रम को मापने के लिए किया जाएगा। इसके जरिए दुश्मन देशों के रडार सिस्टम पर नजर रखने के साथ ही उनकी लोकेशन का भी पता लगाया जा सकेगा। भेजे जा रहे उपग्रहों में एमिसैट का वजन 436 किलोग्राम और बाकी 28 उपग्रहों का कुल वजन 220 किलोग्राम है।

ISRO chairman K Sivan: #PSLVC45 is now marching towards the 485km orbit to do its function as an orbital platform for experiments. I want to thank the team members for making the mission a success. pic.twitter.com/wr5rxJwUVM