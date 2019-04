वाेटिंग से दो दिन पहले डीएमके नेता कनिमोझी के घर पर इनकम टैक्स का छापा

नेशनल डेस्क, । से राज्यसभा सांसद और डीएमके नेता एमके कनिमोझी के तूतीकोरिन स्थित घर पर आयकर विभाग ने मंगलवार शाम को छापा मारा। आयकर विभाग के अधिकारियों और चुनाव आयोग की निगरानी टीम ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। कनिमोझी इस बार तूतीकोरिन लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कनिमोझी का मुकाबला भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष तमिलिसाई सौंदरराजन से है। कनिमोझी डीएमके पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की बहन हैं।

वरिष्ठ आयकर जांच अधिकारी ने कहा कि हमें तूतिकोरिन कलेक्टर की तरफ से जानकारी मिली थी कि इस आवास के ऊपरी हिस्से में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ है। कलेक्ट्रेट की ओर से मिली सूचना के तहत ही हमने दो टीम के साथ यहां यह कार्रवाई की। हम सिर्फ यहां यह वेरिफिकेशन करने ही आए हैं कि यहां कैश है या नहीं। आईटी विभाग की कार्रवाई से नाराज कनिमोझी समर्थकों ने नारेबाजी की। वे कनिमोझी के घर के बाहर जमा हो गए थे। पार्टी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक वैमनस्य का नतीजा बताया है।

राष्ट्रपति ने वेल्लोर का लोकसभा चुनाव रद्द किया

आयकर टीम ने कैश फॉर वोट मामले में तमिलनाडु में कई जगह छापामार कार्रवाई की। इससे पहले राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर वेल्लोर लोकसभा सीट पर चुनाव रद्द कर दिया है। 10 अप्रैल को डीएमके उम्मीदवार के.आनंद और उनकी पार्टी के दो कार्यकर्ताओं के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। इस दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। राज्य में 39 लोकसभा सीट और 18 विधानसभा सीट के लिए चुनाव के दूसरे चरण के तहत गुरुवार को मतदान होना है।

DMK candidate Kanimozhi on IT raids at the house where she is staying, in Thoothukudi: BJP cannot prevent my success through this income tax raid. The raid is anti-democratic, deliberately planned and tested, and no documents have been seized. #TamilNadu pic.twitter.com/ldpt5BRthz