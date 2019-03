नई दिल्ली. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्विटर यूजर को जवाब देते हुए कहा कि मैं ही अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करती हूं न कि मेरे भूत। विदेश मंत्री का यह जवाब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सवाल पर आया है।

Rest assured - it's me, not my ghost. https://t.co/qxCeKUJ0uJ



सॉफ्टवेयर इंजीनियर समित पैधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि सुषमा स्वराज के ट्वीट्स उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। पीआर के कुछ लोग उनके लिए ट्वीट करते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, "मैं आश्वस्त कर दूं कि यह ट्वीट मेरे द्वारा ही किए जाते हैं न कि मेरे भूत द्वारा।''

Because I am doing Chowkidari of Indian interests and Indian nationals abroad. https://t.co/dCgiBPsagz