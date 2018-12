डीजीपी वैद का 21 महीने बाद तबादला, जेल डीजीपी बने राज्य के नए पुलिस प्रमुख

Dainik Bhaskar Sep 07, 2018, 12:28 PM IST

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के पुलिस महनिदेशक (डीजीपी) डॉ. एसपी वैद का गुरुवार देर रात तबादला कर दिया गया। वे दिसंबर 2016 से इस पद पर थे। उनकी जगह डीजीपी (जेल) दिलबाग सिंह को इस पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि प्रशासन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों के अपहरण की लगातार बढ़ती घटनाओं और इससे निपटने के तरीके से खुश नहीं था।

गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में एसपी वैद को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। 1986 बैच के जम्मू-कश्मीर कैडर के आईपीएस वैद को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का करीबी माना जाता है। उन्होंने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट समेत कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इससे पहले, मंगलवार को राज्य के इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल गनी मीर को हटाया गया था। यह जिम्मेदारी डॉ. बी श्रीनिवास को दी गई थी।

पुलिस और उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया: पिछले हफ्ते दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों ने पुलिस के तीन जवानों और पुलिसवालों के परिवार के आठ सदस्यों को अगवा किया था। इनकी रिहाई के बदले पुलिस को आतंकवादियों के परिवार वालों को छोड़ना पड़ा था। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रियाज नायकू का पिता भी शामिल था। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इससे जम्मू-कश्मीर पुलिस के हौसला पर असर पड़ा है। राज्य में भाजपा और पीडीपी सरकार का गठबंधन टूटने के बाद यहां राज्यपाल शासन है।

