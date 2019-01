Jacob Martin : जिंदगी की जंग लड़ रहा ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो परिवार ने मांगी मदद, BCCI ने आगे बढ़कर दिए पैसे

नेशनल डेस्क. BCCI comes forward to help Jacob Martin : टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन (Former India cricketer Jacob Martin) का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वो रोड एक्सिडेंट (Road Accident) में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अभी लाइफ सपॉर्ट पर हैं। जैकब मार्टिन (Jacob Martin) के परिवार ने उनके इलाज के लिए फंड जुटाने की अपील की है, जिसके बाद बीसीसीआई (BCCI) ने पांच लाख रुपये की मदद दी है। बड़ौदा क्रिकेट संघ (Baroda Cricket Association) ने भी उन्हें तीन लाख रुपये दिए हैं। बडौदा के पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन (Jacob Martin) ने 90 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 10 एकदिवसीय मैच खेले थे।

- मार्टिन (Jacob Martin) की गिनती 90 के दशक में अच्छे ऑलराउंडर में होती थी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह बडौदा टीम के कोच भी रहे हैं। उन्होंने 1999 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की कप्तानी में भारत के लिए पहला वनडे खेला था। मार्टिन की कप्तानी में वडोदरा 2000-2001 सीजन में रणजी ट्रॉफी भी जीत चुकी है।

स्कूटर से जाते वक्त हुआ एक्सिडेंट : 46 साल के मार्टिन (Jacob Martin) का 28 दिसंबर को रोड एक्सिडेंट (Road Accident) हुआ। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके लंग्स और लीवर में चोटें आईं थीं और वह तब से वेंटीलेटर पर हैं। उनके परिवार के पास इलाज के लिए पैसे भी खत्म हो चुके हैं और परिवार को आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है।

हॉस्पिटल ने बंद कर दी थीं दवाएं : बड़ौदा क्रिकेट संघ (Baroda Cricket Association) के एक अधिकारी के मुताबिक जब हमें पता चला तो तुरन्त मार्टिन (Jacob Martin) की मदद की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल का बिल पहले ही 11 लाख रुपये के पार पहुंच चुका है और एक समय पर अस्पताल ने भी दवाएं देना बंद कर दिया था। बीसीसीआई (BCCI) ने इसके बाद पैसा भेजा और इलाज नहीं रुका।