Dainik Bhaskar Oct 23, 2019, 08:47 AM IST

नई दिल्ली. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि वह नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी के बैंकों को लेकर दिए गए विचार से असहमत हैं। बनर्जी ने कहा था कि सरकार को देश में बैंकिंग संकट से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करना चाहिए। उन्होंने देश में बैंकिंग संकट को भयावह करार दिया था। साथ ही इस स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करने की बात कही थी।

अभिजीत ने कहा था, ‘‘सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करनी चाहिए, ताकि बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग के दायरे से बाहर हो जाएं।’’ रमेश ने ट्वीट किया- मैं अभिजीत बनर्जी के बौद्धिक कौशल से बिल्कुल असहमत हूं।

While I am in awe of Abhijit Banerjee's intellectual prowess I disagree strongly with him that govt should privatise public sector banks.