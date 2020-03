दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 02:20 PM IST

नई दिल्ली. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अबरार अहमद को सस्पेंड कर दिया है। उन पर 15 गैर मुस्लिम छात्रों को फेल करने का आरोप है। अबरार ने 25 मार्च की सुबह ट्वीट में फैल करने का दावा किया था। विवाद बढ़ा तो दोपहर में इसे डिलीट कर दिया।

सस्पेंड होने के बाद प्रोफेसर अबरार ने कहा कि सोशल मीडिया पर किया गया ट्वीट एक मजाक था। न तो ऐसी कोई परीक्षा हुई, न ही परिणाम आया है। यह सिर्फ एक मुद्दे को समझाने के लिए ट्वीट किया गया था। वह बताना चाह रहे थे कि सरकार सीएए के माध्यम से सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों से भेदभाव कर रही है।

प्रोफेसर डॉ. अबरार ने 25 मार्च को एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था, ‘‘गैर मुस्लिम छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया मेरे समर्थन में 55 छात्र हैं। बहुमत हमारे साथ है, इससे सीएए का समर्थन कर रहे गैर मुस्लिमों को सबक सिखाया जाएगा। कोरोना के चलते तुम्हारे आंदोलन के निशान मिट गए हैं। मैं हैरान हूं कि आपको मुझसे नफरत क्यों है?'’

12 साल में मुझ पर भेदभाव का कोई आरोप नहीं लगा

पब्लिक डोमेन में किए के दावे पर विवाद बढ़ने के बाद प्रोफेसर ने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने अपनी सफाई में कहा- मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक भी छात्र ने मुझ पर किसी तरह के भेदभाव का आरोप नहीं लगाया।

Dr. Abrar Ahmad, Assistant Professor of Jamia Millia Islamia University tweeted in public domain as to failing 15 non-muslim students in an exam. This is a serious misconduct inciting communal disharmony.The University suspends him pending inquiry: Jamia Millia Islamia University pic.twitter.com/bFwaVlonvx