Dainik Bhaskar Feb 16, 2020, 11:20 AM IST

नई दिल्ली. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दो महीने पहले नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो सामने आया है। जामिया कॉर्डिनेशन कमेटी की ओर से रिलीज किए गए इस वीडियो को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का बताया जा रहा है। 49 सेकंड की क्लिप में दिल्ली पुलिस के जवान लाइब्रेरी में बैठे बच्चों पर लाठीचार्ज करते दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति को पुलिस के लाइब्रेरी में घुसने से पहले ही टेबल के पीछे छिपते देखा जा सकता है। पुलिस के कुछ जवान उसको पीटते हैं और फिर पढ़ाई कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से बाहर भागते हुए देखे जा सकते हैं।

CCTV Footage of Delhi Police officers attacking and brutalizing students within their class rooms at Jamia Millia Islamia Library.



The government is unleashing every violent act imaginable to crush those protesting India’s anti-Muslim citizenship laws. pic.twitter.com/KcnVaUvJQz