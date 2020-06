दैनिक भास्कर Jun 29, 2020, 07:52 AM IST

अनंतनाग. जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के सफाए में आर्मी और पुलिस को लगातार कामयाबी मिल रही है। अनंतनाग जिले के खुलचोहर इलाके में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। एके-47 राइफल और 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। आंतकियों के छिपे होने के इनपुट पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था।

#Khulchoharencountercocludes: 03 #unidentified#terrorists killed. Identication being ascertained. Search going on. Further details shall follow. @JmuKmrPolicehttps://t.co/D59U22ZUfc